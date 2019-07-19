Урсула фон дер Ляйен выступила за сохранение антироссийских санкций

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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию La Repubblica выступила за сохранение санкций против России.

«Уже давно мы являемся свидетелями враждебного отношения со стороны России, которое простирается от ущемления международного права, такого как аннексия Крыма, до попытки как можно сильнее разделить Европу», — заявила фон дер Ляйен.

По её словам, «Кремль не прощает никакой слабости».

«Исходя из нашей позиции силы мы должны сохранять санкции», — сообщила она.

При этом фон дер Ляйен отметила необходимость диалога с Москвой.

Ранее Европарламент большинством голосов утвердил фон дер Ляйен главой ЕК на пять лет.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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