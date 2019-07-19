Трамп назвал имя кандидата на должность министра труда США

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность министра труда юриста Юджина Скалиа.
Трамп назвал имя кандидата на должность министра труда США
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Я рад объявить, что намерен назначить Юджина Скалиа новым министром труда», — написал Трамп, отметив, что Скалиа ранее добился больших успехов в юридической сфере, в том числе в делах, связанных с трудовым законодательством.

Ранее глава Министерства труда США Алекс Акоста заявил об уходе со своего поста.

Заявление об отставке Акоста сделал на фоне скандала вокруг сделки, которую прокуроры заключили в 2008 году с миллиардером Джеффри Эпштейном, проходящим в то время по делу о сексуальных преступлениях. Акоста тогда, занимая должность прокурора, участвовал в заключении этой сделки.

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