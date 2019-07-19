Шесть человек погибли в результате взрыва около университета в Кабуле

По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 26 пострадали в результате взрыва рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле.

Полиция возле университета в Кабуле после взрыва

Reuters

© Omar Sobhani

Об этом сообщает Рajhwok. «Шесть человек погибли и 26 получили ранения в результате взрыва перед кабульским университетом», — указывает агентство. At least 6 people were killed and 26 others wounded in a blast in front of #Kabul University. @MoPHAFGpic.twitter.com/5chKi0WZZN — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 19 июля 2019 г. Причиной взрыва стала бомба, прикреплённая к автомобилю. Ранее сообщалось о 12 погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагаре на юге Афганистана.