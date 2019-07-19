Шесть человек погибли в результате взрыва около университета в Кабуле

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По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 26 пострадали в результате взрыва рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле.
Шесть человек погибли в результате взрыва около университета в Кабуле
  • Полиция возле университета в Кабуле после взрыва
  • Reuters
  • © Omar Sobhani

Об этом сообщает Рajhwok.

«Шесть человек погибли и 26 получили ранения в результате взрыва перед кабульским университетом», — указывает агентство.

Причиной взрыва стала бомба, прикреплённая к автомобилю.

Ранее сообщалось о 12 погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагаре на юге Афганистана.

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