Шесть человек погибли в результате взрыва около университета в Кабуле
- Полиция возле университета в Кабуле после взрыва
- Reuters
- © Omar Sobhani
Об этом сообщает Рajhwok.
«Шесть человек погибли и 26 получили ранения в результате взрыва перед кабульским университетом», — указывает агентство.
At least 6 people were killed and 26 others wounded in a blast in front of #Kabul University. @MoPHAFGpic.twitter.com/5chKi0WZZN— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 19 июля 2019 г.
Причиной взрыва стала бомба, прикреплённая к автомобилю.
Ранее сообщалось о 12 погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагаре на юге Афганистана.