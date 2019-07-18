Число погибших при атаке в Афганистане возросло до 12
Число погибших в результате взрыва перед зданием управления полиции в городе Кандагаре на юге Афганистана увеличилось до 12.
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews.
«12 человек убиты в результате нападения в Кандагаре», — указывается в заявлении.
12 Killed In Attack On #Kandahar Police HQhttps://t.co/N7KWd6cvJMpic.twitter.com/mJghqQ3tWJ— TOLOnews (@TOLOnews) 18 июля 2019 г.
Ранее сообщалось о девяти погибших и 60 пострадавших.
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