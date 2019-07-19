На Филиппинах 11 детей погибли в результате ДТП

По меньшей мере 11 школьников погибли на филиппинском острове Себу в результате ДТП.

Об этом сообщает местное издание Inquirer.

Уточняется, что грузовик, вёзший детей на церемонию открытия спортивного мероприятия, по неизвестным пока причинам потерял управление и сорвался со скалы.

В результате происшествия есть и пострадавшие, однако их число не уточняется. Все они были госпитализированы.

На месте инцидента продолжается спасательная операция.

В мае на севере Филиппин в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, ещё 57 пострадали.