На Филиппинах 11 детей погибли в результате ДТП
- Остров Себу, Филиппины
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Об этом сообщает местное издание Inquirer.
Уточняется, что грузовик, вёзший детей на церемонию открытия спортивного мероприятия, по неизвестным пока причинам потерял управление и сорвался со скалы.
В результате происшествия есть и пострадавшие, однако их число не уточняется. Все они были госпитализированы.
На месте инцидента продолжается спасательная операция.
В мае на севере Филиппин в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, ещё 57 пострадали.