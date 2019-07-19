В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.

«Если вы имеете в виду самолёт пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение», — заявил маршал.

Он отметил, что Индия будет готова рассматривать Су-57 на предмет приобретения после того, как увидит новый истребитель в деле, и он будет предоставлен стране на рассмотрение.

В феврале стало известно об интересе со стороны ВВС Индии к поставке российских самолётов Су-57.