В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
«Если вы имеете в виду самолёт пятого поколения, то вопрос пока не рассмотрен. Когда он уже будет поставлен к вам на вооружение — только тогда мы сможем принять для себя решение», — заявил маршал.
Он отметил, что Индия будет готова рассматривать Су-57 на предмет приобретения после того, как увидит новый истребитель в деле, и он будет предоставлен стране на рассмотрение.
В феврале стало известно об интересе со стороны ВВС Индии к поставке российских самолётов Су-57.