Политолог оценил ситуацию со сбитым США иранским беспилотником

Политолог Александр Асафов прокомментировал в беседе с RT заявление американского президента Дональда Трампа о том, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

«Судя по ситуации, которая складывается вокруг Ирана, мы наблюдаем политическое обострение, которое, как ни парадоксально, Трамп не хочет обострять. Он понимает, что в сложившейся ситуации он должен поддерживать Израиль и подавить Иран, но при этом не включать военную компоненту. Сбивание беспилотника — намёк для Ирана, и сейчас очень многое зависит от ответных действий, а они, безусловно, будут», — сказал эксперт.

По его словам, Дональд Трамп пытается «вытолкнуть Иран в новую сделку, поскольку старая разрушена».

«Иран же с этим не согласен, как и остальные участники Всеобъемлющего плана действий. Трамп действует давлением через Twitter, сбиванием беспилотника, косвенными мерами. На прямые действия у него сейчас нет возможности из-за избирательной кампании и образа миротворца», — отметил Асафов.

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

По словам американского президента, беспилотник «угрожал сохранности корабля и его команды» и были предприняты «оборонительные действия».