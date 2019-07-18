В Госдуме прокомментировали расширение санкций США против Ирана

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Соединённых Штатов ввести санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.

«У этих действий есть вполне определённая цель. Соединённые Штаты давно встали на позицию создания условий для агрессии против этого государства. Огромный бюрократический аппарат, который существует в различных ведомствах и силовых структурах США, хорошо понимает данный политический заказ. Понятно, что окончательное решение, развязывать агрессию против Ирана или нет, будет принадлежать первым лицам государства. Но те, кто выступает исполнителями политической воли, готовят почву для того, чтобы агрессия стала возможной», — заявил депутат.

Новиков также отметил, что такого рода вещи, как введение санкций против отдельных лиц, — часть информационной войны.

«Это подготовка общественного мнения в Штатах к возможным агрессивным действиям против Ирана. И данный сценарий последовательно реализуется, будь то провокация в Оманском заливе или вот эти санкционные меры. Всё слишком очевидно», — заключил он.

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что Вашингтон провалился во всех попытках надавить на Тегеран.