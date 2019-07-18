Трамп уточнил, что меры против Турции изучаются

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон всё же рассматривает санкции против Анкары за покупку С-400, однако пока не принял решение.
Трамп уточнил, что меры против Турции изучаются
  • Reuters

«Мы рассматриваем это (санкции. — RT). Посмотрим, что будем делать. Ещё об этом не объявляли», — цитирует Трампа ТАСС.

Как подчеркнул президент, предыдущая администрация Белого дома «совершила очень крупные ошибки применительно к Турции», а вопрос санкций изучается.

Ранее американский лидер сказал, что пока не намерен вводить санкции против Турции.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.

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