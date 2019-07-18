Опубликовано видео с задержанным Ираном танкером
- Reuters
Кадры опубликовал канал Press TV.
#IRGC releases footage showing seizure of ship smuggling fuel in Persian gulf#StraitOfHormuz#PersianGulf#tankerpic.twitter.com/v3RO4SBuGw— Press TV (@PressTV) July 18, 2019
Ранее Иран заявил о задержании танкера с контрабандным топливом. Как сообщалось, судно перевозило около 1 млн баррелей нефти.
4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, потому что он, предположительно, доставлял нефть в Сирию.
Иранские власти назвали это морским пиратством и пообещали ответить на инцидент.