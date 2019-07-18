Опубликовано видео с задержанным Ираном танкером

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Иранские СМИ опубликовали видео с задержанием силами Корпуса стражей Исламской революции иностранного танкера в Персидском заливе, который, предположительно, перевозил контрабандное топливо.
Опубликовано видео с задержанным Ираном танкером
  • Reuters

Кадры опубликовал канал Press TV.

Ранее Иран заявил о задержании танкера с контрабандным топливом. Как сообщалось, судно перевозило около 1 млн баррелей нефти.

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, потому что он, предположительно, доставлял нефть в Сирию. 

Иранские власти назвали это морским пиратством и пообещали ответить на инцидент.

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