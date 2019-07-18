Эксперт прокомментировал приём на работу в фонд Ходорковского экс-сотрудника НАТО
- РИА Новости
«Эта организация тратит не только деньги Ходорковского… Ходорковский — оператор, который распределяет финансы по направлениям, предварительно согласовав их с заказчиками — западными фондами и представителями истеблишмента, такими как Джордж Сорос», — рассказал RT Асафов.
Как отметил эксперт, в прессе неоднократно обсуждалась «проблема неэффективности этих трат».
«Поэтому принято решение посадить представителя заказчика, который будет следить за тем, чтобы деньги использовались по назначению, а не как это принято у российской несистемной оппозиции — разворовывались с отчётами, не соответствующими реальности. Остальные члены правления — идеологи, которые должны готовить идеологическое обоснование для грантов. Это логика не общественного фонда, а бизнес-единицы, которая выполняет чёткие информационные задачи», — добавил Асафов.
Ранее стало известно, что британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа.
Подробнее — в материале RT.