Эксперт прокомментировал приём на работу в фонд Ходорковского экс-сотрудника НАТО

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В фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взяли на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве. Политический обозреватель и аналитик Александр Асафов считает, что это решение неслучайно.
Эксперт прокомментировал приём на работу в фонд Ходорковского экс-сотрудника НАТО
  • РИА Новости

«Эта организация тратит не только деньги Ходорковского… Ходорковский — оператор, который распределяет финансы по направлениям, предварительно согласовав их с заказчиками — западными фондами и представителями истеблишмента, такими как Джордж Сорос», — рассказал RT Асафов.

Как отметил эксперт, в прессе неоднократно обсуждалась «проблема неэффективности этих трат».

«Поэтому принято решение посадить представителя заказчика, который будет следить за тем, чтобы деньги использовались по назначению, а не как это принято у российской несистемной оппозиции — разворовывались с отчётами, не соответствующими реальности. Остальные члены правления — идеологи, которые должны готовить идеологическое обоснование для грантов. Это логика не общественного фонда, а бизнес-единицы, которая выполняет чёткие информационные задачи», — добавил Асафов.

Ранее стало известно, что британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа. 

Подробнее — в материале RT.

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