Фонд Ходорковского взял на работу бывшего представителя НАТО в Москве

Британский фонд Михаила Ходорковского Future of Russia Foundation взял на работу эксперта Королевского института международных отношений Chatham House Джона Лофа, который является бывшим представителем НАТО в Москве.

Фонд не делал публичных заявлений о назначении Лофа, но информация о его включении в состав правления отображена в отчётности, с которой ознакомился RT.

В 1989—1995 годах Лоф был преподавателем, а затем старшим преподавателем в Исследовательском центре советологии (позднее — конфликтологии) при Королевской военной академии в Сандхёрсте, Великобритания.

В НАТО Лоф работал шесть лет (с 1995 по 2001 год). В альянсе он управлял информационными программами, направленными на Центральную и Восточную Европу. В 1995 году Лоф стал первым сотрудником НАТО, который на постоянной основе работал в России.

В течение этих лет он от лица альянса общался с российской прессой, разрабатывал медиакампании для «лучшего понимания НАТО в российском обществе». В 2003—2008 годах работал в нефтяной компании ТНК-BP советником по международным отношениям.

Известно также, что Лоф — участник проекта британских спецслужб Integrity Initiative. Цель проекта — в противодействии влиянию России, в борьбе с российской «дезинформацией». Integrity Initiative запустили в 2015 году.

Фонд Future of Russia Foundation с активами в £14,5 млн поддерживает, в числе прочих, общественно-политические проекты Михаила Ходорковского — Институт современной России*, «Открытую Россию»** и интернет-издание «Открытые медиа».

Подробнее — в материале RT.

* Institute of Modern Russia (Институт современной России) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.



** Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.04.2017.