Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.

Он подчеркнул, что «антироссийская санкционная политика наносит серьёзный ущерб самим европейцам», по его словам, «бюджеты стран ЕС недополучают миллиарды долларов, утрачиваются и не создаются десятки тысяч рабочих мест».

«На наш взгляд, начавшееся осознание бесперспективности политического и экономического давления на Россию уже даёт эффект, «жизнь берёт своё», — заявил Лавров.

Поэтому, по его мнению, в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика.

Ранее министр по делам Европы ФРГ Михаэль Рот призвал европейских партнёров совместными усилиями «наводить мосты» с Россией.

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