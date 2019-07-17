В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО

Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.

«Это решение для альянса НАТО. Турция является давним членом НАТО», — ответил Трахтенберг журналистам на вопрос, должна ли Анкара оставаться в Североатлантическом альянсе после приобретения российских ЗРК.

Он отметил, что не Соединённым Штатам решать, «что должно или не должно произойти».

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН вероятность введения санкций против третьих стран из-за С-400.