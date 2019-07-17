В Госдуме осудили позицию Белого дома по закупке Турцией С-400

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление Белого дома о том, что покупка Турцией российских С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35.

«Подобная риторика со стороны США продолжается из-за того, что они всячески преследуют цель принудить Турцию отказаться от приобретения комплексов С-400, от сотрудничества с российской стороной. В этих действиях просматриваются элементы нездоровой конкуренции», — считает Швыткин.

Депутат также подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчёркивал намерение Анкары продолжить приобретать российские С-400, несмотря ни на что.

Ранее в Белом доме заявили, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 делает невозможным приобретение американских самолётов F-35, а сделка с Россией будет иметь «пагубные последствия» для Анкары, заявили в Белом доме.