Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в рамках заседания СМИД АСЕАН в Таиланде.

Об этом со ссылкой на Рябкова сообщает РИА Новости.

«Встреча возможна. Обсуждаются варианты по графикам», — сказал замминистра журналистам.

При этом он подчеркнул, что у Лаврова и Помпео «не совсем совпадающий период пребывания там».

Ранее Государственный департамент сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.