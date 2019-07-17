Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде
- РИА Новости
Об этом со ссылкой на Рябкова сообщает РИА Новости.
«Встреча возможна. Обсуждаются варианты по графикам», — сказал замминистра журналистам.
При этом он подчеркнул, что у Лаврова и Помпео «не совсем совпадающий период пребывания там».
Ранее Государственный департамент сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.