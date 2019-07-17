Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в рамках заседания СМИД АСЕАН в Таиланде.
Рябков не исключил встречу Лаврова и Помпео на АСЕАН в Таиланде
  • РИА Новости

Об этом со ссылкой на Рябкова сообщает РИА Новости.

«Встреча возможна. Обсуждаются варианты по графикам», — сказал замминистра журналистам.

При этом он подчеркнул, что у Лаврова и Помпео «не совсем совпадающий период пребывания там».

Ранее Государственный департамент сообщил, что российская и американская стороны обсудили возможность заключения трёхстороннего соглашения с участием Китая по сокращению ядерного вооружения.

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