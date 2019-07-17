Симоньян присоединилась к флешмобу на странице Леди Гага в Instagram
Флешмоб начался после того, как появилась информация, что актёр Брэдли Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк, а в сети распространились слухи, что он ушёл к Леди Гага.
Так, российские пользователи оставили тысячи комментариев на странице певицы, требуя вернуть Купера Шейк.
«Просьба всем сотрудникам RT вернуться из Instagram на свои рабочие места», — написала Симоньян, комментируя фотографию Леди Гага.
В следующем комментарии она отметила, что «пыталась вернуть своих на рабочие места — ничего не вышло».
«Так что ловите рецепт шашлыка», — заявила главный редактор RT, детально описав порядок приготовления блюда.
В июне СМИ сообщили, что российская супермодель Ирина Шейк и голливудский актёр и режиссёр Брэдли Купер окончательно разорвали отношения, которые начались в 2015 году.