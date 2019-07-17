Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе»

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Китай высоко ценит комментарии главы МИД России Сергея Лаврова о раскручивании мифа китайской угрозы для Сибири и Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе»
  • РИА Новости

«Китай высоко ценит чёткие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран», — сказал он на брифинге.

Как отметил дипломат, в последние годы отношения России и Китая «добились беспрецедентного развития и значительных результатов во всех сферах».

«На протяжении многих лет мы оказывали друг другу твёрдую взаимную поддержку и смогли выстроить крепкое политическое взаимодоверие», — добавил он.  

Ранее Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты», говоря о российско-китайском пограничном вопросе, заявил, что раскручивать миф о «китайской угрозе» пытаются те, кому «доставляет беспокойство конструктивное развитие» связей двух стран.

Как заявлял российский лидер Владимир Путин, отношения КНР и России достигли беспрецедентно высокого уровня

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