Китай поблагодарил Лаврова за слова о мифе о «китайской угрозе»
- РИА Новости
«Китай высоко ценит чёткие и позитивные комментарии министра Лаврова по двусторонним отношениям наших стран», — сказал он на брифинге.
Как отметил дипломат, в последние годы отношения России и Китая «добились беспрецедентного развития и значительных результатов во всех сферах».
«На протяжении многих лет мы оказывали друг другу твёрдую взаимную поддержку и смогли выстроить крепкое политическое взаимодоверие», — добавил он.
Ранее Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты», говоря о российско-китайском пограничном вопросе, заявил, что раскручивать миф о «китайской угрозе» пытаются те, кому «доставляет беспокойство конструктивное развитие» связей двух стран.
Как заявлял российский лидер Владимир Путин, отношения КНР и России достигли беспрецедентно высокого уровня.