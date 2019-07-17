Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
  • РИА Новости

Как отмечается, российский лидер подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Евросоюзом по актуальным вопросам.

Он также выразил уверенность, что богатый политический опыт и международный авторитет фон дер Ляйен послужат восстановлению равноправного и взаимовыгодного партнёрства между Брюсселем и Москвой.

Накануне Европарламент большинством голосов утвердил фон дер Ляйен главой ЕК на пять лет. 

В Совфеде отметили, что Москва рассчитывает на сотрудничество с ЕС.

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