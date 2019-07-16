В Совфеде оценили назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

«Думаю, что это не самая плохая кандидатура. Немцы отлично умеют работать. Надеюсь, что она будет совершенно не хуже Жан-Клода Юнкера и преуспеет на этой должности», — считает сенатор.

Джабаров также отметил, что со своей стороны Россия рассчитывает на добрососедские отношения и сотрудничество с Евросоюзом.

Ранее Европарламент поддержал назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Отмечается, что её кандидатуру поддержали 383 депутата.