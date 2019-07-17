Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель поздравил её с юбилеем.
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
  • РИА Новости

«В состоявшемся телефонном разговоре президент России Владимир Путин тепло поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу Меркель с 65-летием», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Он также направил ей поздравительную телеграмму.

Ангела Меркель в среду, 17 июля, отмечает своё 65-летие. Почти 14 лет подряд она занимает пост главы германского правительства.

В октябре 2018 года Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. Она также не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» в декабре.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал решение немецкого политика.

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