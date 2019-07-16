В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
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По предварительным данным, на борту самолёта находились семь человек, включая четырёх рыбаков, двух гидов и пилота.
Обломки самолёта были обнаружены утром 16 июля в озере Мистатин в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
В поисковой операции принимают участие военные и гражданские самолёты.
Причина крушения устанавливается.
Ранее в Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта.