В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести. Об этом информирует телеканал CTV.

По предварительным данным, на борту самолёта находились семь человек, включая четырёх рыбаков, двух гидов и пилота.

Обломки самолёта были обнаружены утром 16 июля в озере Мистатин в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

В поисковой операции принимают участие военные и гражданские самолёты.

Причина крушения устанавливается.

Ранее в Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта.