В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека

Короткая ссылка
В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести. Об этом информирует телеканал CTV.
В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека
  • Архивное фото
  • globallookpress.com
  • © Stefan Arendt/imageBROKER.com

По предварительным данным, на борту самолёта находились семь человек, включая четырёх рыбаков, двух гидов и пилота. 

Обломки самолёта были обнаружены утром 16 июля в озере Мистатин в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. 

В поисковой операции принимают участие военные и гражданские самолёты.

Причина крушения устанавливается. 

Ранее в Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить