В Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта

В Катаре в ходе учений произошло столкновение двух военных самолётов.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Министерство обороны Катара.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

При этом в оборонном ведомстве не стали уточнять тип столкнувшихся самолётов.

В конце июня два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии.

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, в беседе с ФАН прокомментировал данный инцидент.