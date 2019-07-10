В Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта

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В Катаре в ходе учений произошло столкновение двух военных самолётов.
В Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Министерство обороны Катара.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

При этом в оборонном ведомстве не стали уточнять тип столкнувшихся самолётов.

В конце июня два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии. 

Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, в беседе с ФАН прокомментировал данный инцидент.

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