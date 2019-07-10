В Катаре в ходе учений столкнулись два военных самолёта
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на Министерство обороны Катара.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
При этом в оборонном ведомстве не стали уточнять тип столкнувшихся самолётов.
В конце июня два истребителя бундесвера Eurofighter потерпели крушение на северо-востоке Германии.
Лётчик-инструктор Андрей Краснопёров, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах, в беседе с ФАН прокомментировал данный инцидент.