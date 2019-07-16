США и ряд стран призвали прекратить боевые действия в Триполи

США, Франция, Италия, Египет, Великобритания и ОАЭ в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в ливийской столице Триполи.

Заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Правительства Египта, Франции, Италии, Объединённых Арабских Эмиратов, Великобритании и США... призывают к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий, а также к скорейшему возвращению к политическому процессу при посредничестве ООН», — говорится в заявлении.

Указывается, что в результате насилия в Ливии погибли почти 1100 человек.

Ранее в Ливийской национальной армии назвали успешным первый этап наступления на Триполи.