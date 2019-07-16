В Госдуме оценили слова кандидата на пост главы Пентагона о российской угрозе

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление кандидата на пост главы Пентагона Марка Эспера о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.
В Госдуме оценили слова кандидата на пост главы Пентагона о российской угрозе
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Опасения Соединённых Штатов относительно возможных агрессивных действий со стороны России и Китая несостоятельны. Наша страна всегда занимала позицию конструктивизма. Российская стратегия строится на оборонительном характере с учётом внешних вызовов. И это не предусматривает каких-либо агрессивных наступательных действий», — сказал он.

Швыткин отметил, что данное заявление направлено на увеличение военного бюджета США, хотя он и так больше, чем российский.

«Тем не менее Штаты стараются оправдаться перед своим населением, показать мнимые угрозы», — заключил депутат.

Ранее Эспер заявил в письменных показаниях конгрессу о «растущей угрозе» со стороны России и Китая.

По его словам, в связи с этим требуется, чтобы Вооружённые силы США «были модернизированы и реализовали стремительный технический прогресс в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника, направленная энергия и гиперзвук».

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