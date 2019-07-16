В АТОР рассказали о снижении цен для туристов в турецких отелях

В ассоциации туроператоров России сообщили, что ряд турецких отелей предлагает скидки 10—15% на проживание. Соответствующее заявление опубликовано на сайте АТОР.

«Дисконт достигает 10—15%. Отели, которые резко подняли цены на этот сезон, недосчитались туристов. На российском рынке всё больше бронирований last minute», — говорится в сообщении.

По данным ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD), заполняемость отелей, расположенных в Анталье, в июле — августе в среднем составит 90—92%.

«Разница в загрузке отелей, которые разумно подняли цены, и объектами, у которых в течение контрактного периода 40—50% контрактов были с завышенной ценой, составляет 8—10%. Сейчас эти отельеры пытаются наверстать сезон, снижая цены и надеясь на бронирования last minutes», — сообщили в POYD.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в 2018 году Турция приняла рекордное количество российских туристов.