Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.

«Я получил одну из многочисленных угроз жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение», — приводит его слова ТАСС.

Сальвини рассказал, что после этого правоохранители обнаружили арсенал боевого оружия на севере Италии, в том числе ракету класса «воздух — воздух».

Как заявил вице-премьер Италии, он «не думает, что сделал что-то плохое украинцам, и не знаком ни с какими неонацистами».

Агентство со ссылкой на распространённую ранее информацию уточняет, что арсенал оружия принадлежал группе правых экстремистов, состоявших в контакте с наёмниками, воюющими на юго-востоке Украины.

В мае Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.