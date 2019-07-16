Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
- Reuters
Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.
«Я получил одну из многочисленных угроз жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение», — приводит его слова ТАСС.
Сальвини рассказал, что после этого правоохранители обнаружили арсенал боевого оружия на севере Италии, в том числе ракету класса «воздух — воздух».
Как заявил вице-премьер Италии, он «не думает, что сделал что-то плохое украинцам, и не знаком ни с какими неонацистами».
Агентство со ссылкой на распространённую ранее информацию уточняет, что арсенал оружия принадлежал группе правых экстремистов, состоявших в контакте с наёмниками, воюющими на юго-востоке Украины.
В мае Сальвини заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.