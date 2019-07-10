Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России

Короткая ссылка
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» в качестве финансирования из России.
Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России
  • РИА Новости

«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Сальвини.

Как отмечает агентство, до этого СМИ сообщили, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.

Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.

В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить