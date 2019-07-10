Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» в качестве финансирования из России.

«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Сальвини.

Как отмечает агентство, до этого СМИ сообщили, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.

Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.

В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.