Сальвини заявил, что не брал «ни рубля» финансирования из России
- РИА Новости
«Я уже подавал иск в суд (по этому поводу. — RT) раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки финансирования из России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Сальвини.
Как отмечает агентство, до этого СМИ сообщили, что возглавляемая Сальвини партия «Лига» якобы обсуждала с россиянами финансирование.
Ранее Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.
В мае итальянский политик заявил о необходимости снятия введённых против России санкций.