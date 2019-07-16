В США рассказали об «уязвимости С-400»

Американская аналитическая компания Startfor сообщила об обнаружении «уязвимых мест российских ЗРК С-400», при этом специалисты отметили, что комплексы являются одними из самых эффективных среди систем ПВО.

В опубликованном материале аналитики отметили, что невыгодные географические условия, как гористая местность, могут понизить эффективность возможностей оружия. Это, по мнению американских специалистов, приводит к тому, что сбить низколетящую крылатую ракету ЗРК способен лишь на расстоянии «десятков километров».

При этом отмечается, что в руках хорошо обученных специалистов системы способны нанести противнику существенный урон, однако если они действуют изолированно и не поддерживаются другими системами ПВО, то могут «не выдержать» массированную ракетную атаку.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News прокомментировал заявление министра обороны Сергея Шойгу о том, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.