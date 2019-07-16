В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей
Как сообщает NTV, президент выступил с речью перед турецкими гражданами, отметив важность передавать новым поколениям исторические знания.
«У каждого из 251 погибших в ту ночь была своя история. Наш долг — сохранить память о них. Сегодня мы открываем музей в честь событий 15 июля», — сказал Эрдоган.
В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота. В течение нескольких часов мятеж был подавлен. Вернув власть в свои руки, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказать всех причастных к попытке госпереворота.