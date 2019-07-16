В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.

Как сообщает NTV, президент выступил с речью перед турецкими гражданами, отметив важность передавать новым поколениям исторические знания.

«У каждого из 251 погибших в ту ночь была своя история. Наш долг — сохранить память о них. Сегодня мы открываем музей в честь событий 15 июля», — сказал Эрдоган.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота. В течение нескольких часов мятеж был подавлен. Вернув власть в свои руки, президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал наказать всех причастных к попытке госпереворота.

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