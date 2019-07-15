В Совфеде оценили заявление министра обороны ФРГ об отставке

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление главы Министерства обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен о намерении покинуть занимаемый пост независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.

«С её стороны сделаны очень высокие ставки именно на то, чтобы получить должность председателя Еврокомиссии. Если этого не произойдёт, то сохранить должность министра обороны Урсуле фон дер Ляйен будет очень непросто в условиях острейшей конкуренции внутри германской политической элиты», — сказал он.

По словам Морозова, к действующей главе Министерства обороны Германии сложились очень непростое отношение внутри страны.

«Так что она действует по принципу «пан или пропал». Либо она побеждает в Европарламенте и с победой возвращается в Берлин, либо проигрывает. Отсюда и такое заявление», — заключил сенатор.

Ранее глава Министерства обороны Германии заявила о намерении покинуть занимаемый пост независимо от итогов голосования в Европарламенте по её назначению на должность председателя Еврокомиссии.