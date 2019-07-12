Суд в Лондоне блокировал активы бизнесмена Минца на $572 млн
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка «Траст».
Подобное решение судебной инстанции равнозначно аресту имущества российского бизнесмена.
Как уточняет ТАСС, банк «Траст» совместно с банком «Открытие» подали иск в британский суд к семье Минца на $700 млн. Ситуация была связана с предположительно мошенническими сделками, заключёнными в преддверии санации банка «ФК Открытие» и «Рост банка».
O1 Group — инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе в сферах недвижимости и финансов.
Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем.