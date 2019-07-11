Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали
- globallookpress.com
Об этом пишет The Jakarta Post.
Как отмечается, Андрей Жестков был признал виновным в попытке вывезти с Бали животного, что расценивается как контрабанда.
У мужчины есть неделя на подачу апелляции. По данным полиции, Жестков намеревался полететь с обезьяной в багаже сначала в Сеул, а затем в Россию. При обыске у россиянина был обнаружен двухлетний орангутан, два геккона и четыре хамелеона.
Ранее полиция индонезийского острова Бали сообщила, что двое граждан России погибли в перестрелке после ограбления обменного пункта, ещё один задержан.