Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали

Индонезийский суд приговорил 27-летнего россиянина к году тюрьмы и штрафу в размере $710 за попытку вывезти из страны орангутана.

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, Андрей Жестков был признал виновным в попытке вывезти с Бали животного, что расценивается как контрабанда.

У мужчины есть неделя на подачу апелляции. По данным полиции, Жестков намеревался полететь с обезьяной в багаже сначала в Сеул, а затем в Россию. При обыске у россиянина был обнаружен двухлетний орангутан, два геккона и четыре хамелеона.

Ранее полиция индонезийского острова Бали сообщила, что двое граждан России погибли в перестрелке после ограбления обменного пункта, ещё один задержан.