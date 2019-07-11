Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали

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Индонезийский суд приговорил 27-летнего россиянина к году тюрьмы и штрафу в размере $710 за попытку вывезти из страны орангутана.
Россиянину дали год тюрьмы за попытку вывезти обезьяну с Бали
  • globallookpress.com

Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, Андрей Жестков был признал виновным в попытке вывезти с Бали животного, что расценивается как контрабанда.

У мужчины есть неделя на подачу апелляции. По данным полиции, Жестков намеревался полететь с обезьяной в багаже сначала в Сеул, а затем в Россию. При обыске у россиянина был обнаружен двухлетний орангутан, два геккона и четыре хамелеона.

Ранее полиция индонезийского острова Бали сообщила, что двое граждан России погибли в перестрелке после ограбления обменного пункта, ещё один задержан.

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