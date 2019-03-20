Полиция Бали сообщила о гибели в перестрелке двоих грабителей-россиян

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Полиция индонезийского острова Бали сообщила, что двое граждан России погибли в перестрелке после ограбления обменного пункта, ещё один задержан.
Полиция Бали сообщила о гибели в перестрелке двоих грабителей-россиян
  • Reuters

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России. Подробностей происшествия мы пока не знаем. На Бали уже находится заведующий консульским отделом посольства», — приводит РИА Новости слова пресс-атташе российского посольства в Джакарте Дениса Тетюшина.

Он отметил, что паспортов убитых и задержанного полиция пока не предъявила.

Издание Balipost пишет, что семеро граждан России подозреваются в ограблении обменного пункта на юге Бали. Вооружённые автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства, 19 марта они ограбили обменный пункт на сумму более $63 тыс.

Через несколько часов во время погони полиция настигла банду, двое были застрелены, один задержан, четверым удалось скрыться на автомобиле.

По данным издания, все семеро подозреваемых — граждане России, среди них одна женщина.

Ранее сообщалось, что два гражданина России задержаны в городе Паттайя на юго-востоке Таиланда по обвинению в вымогательстве.

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