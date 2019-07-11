В Совфеде прокомментировали заявление Туска о распаде СССР

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Европейского совета Дональда Туска о том, что распад СССР был счастливым событием для русских, украинцев, грузин, поляков, а также для Европы.

Как отметил Морозов, на самом деле распад Советского Союза стал трагедией.

«За пределами Российской Федерации оказались русские, которые в 50-х годах поднимали экономику Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Они работали на предприятиях и являлись основным интеллектуальным потенциалом этих стран. Они оказались в чрезвычайно тяжёлой ситуации», — напомнил сенатор.

Ранее российский лидер Владимир Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века.

Опубликованный в конце 2018 года опрос показал, что 66% россиян сожалеют о распаде СССР.

Президент США Дональд Трамп связывал распад СССР с участием советских войск в войне в Афганистане.