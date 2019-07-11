В Венесуэле оценили возможность досрочных президентских выборов

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо прокомментировал возможность проведения досрочных президентских выборов.

Как он сказал в программе Con el Mazo Dando на телеканале VTV, венесуэльские власти не рассматривают возможность подобного и не ведут об этом переговоры с оппозицией.

«Есть народ, который верит в слухи о том, что мы ведём переговоры о президентских выборах... Здесь не будет президентских выборов, единственный президент здесь — это Николас Мадуро», — сказал он, напомнив, что глава Венесуэлы вступил в должность всего полгода назад.

Ранее глава венесуэльского внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса заявил, что Соединённые Штаты намерены сорвать переговоры властей Боливарианской Республики с оппозицией.