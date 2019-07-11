В Генконсульстве проверяют сообщения о гибели россиян в Греции

Генконсульство России в Греции проверяет сообщения СМИ о гибели российских туристов на полуострове Халкидики во время шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.

«Генконсульство России проверяет сообщение о двух погибших россиянах. К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в Генконсульстве в настоящее время также выясняют, есть ли граждане страны среди пострадавших в результате стихии.

Ранее СМИ передавали, что шесть иностранцев, среди которых двое россиян, погибли в результате шторма, обрушившегося на северную часть Греции.