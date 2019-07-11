В Генконсульстве проверяют сообщения о гибели россиян в Греции

Короткая ссылка
Генконсульство России в Греции проверяет сообщения СМИ о гибели российских туристов на полуострове Халкидики во время шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.

«Генконсульство России проверяет сообщение о двух погибших россиянах. К нам поступила информация о том, что во время урагана на людей упало дерево и погибли двое граждан России», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что в Генконсульстве в настоящее время также выясняют, есть ли граждане страны среди пострадавших в результате стихии.

Ранее СМИ передавали, что шесть иностранцев, среди которых двое россиян, погибли в результате шторма, обрушившегося на северную часть Греции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить