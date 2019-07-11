Источник: неизвестный мужчина попытался проникнуть в Букингемский дворец

Неизвестный молодой человек пробрался на территорию Букингемского дворца. Как передаёт The Sun, впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.

Отмечается, что ЧП произошло в 02:00 в среду, 10 июля.

По словам источников издания, королева Великобритании Елизавета II в момент происшествия спала.

Мужчина, как сообщается, перелез через ограду и постучал в двери дворца. При нём не было оружия, тем не менее, произошедшее вызвало панику среди придворных.

В сентябре 2018 года сотрудники полиции Лондона задержали мужчину, который, как предполагалось, имел при себе электрошокер, находясь на территории Букингемского дворца.