У входа в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером

Сотрудники полиции Лондона задержали мужчину, который, как предполагается, имел при себе электрошокер, находясь на территории Букингемского дворца.

Об этом сообщает полиция Лондона в своём Twitter.

Отмечается, что инцидент не имеет связи с терроризмом. В настоящее время 38-летний мужчина находится под стражей.

По данным британских СМИ, королева Елизавета II, чьей официальной резиденцией является Букингемский дворец, в настоящее время находится на отдыхе в Шотландии.

В августе стало известно, что женщина в возрасте 64 лет и её 30-летняя дочь получили травмы в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне.