У входа в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером
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Об этом сообщает полиция Лондона в своём Twitter.
Отмечается, что инцидент не имеет связи с терроризмом. В настоящее время 38-летний мужчина находится под стражей.
По данным британских СМИ, королева Елизавета II, чьей официальной резиденцией является Букингемский дворец, в настоящее время находится на отдыхе в Шотландии.
В августе стало известно, что женщина в возрасте 64 лет и её 30-летняя дочь получили травмы в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне.