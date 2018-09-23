У входа в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером

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Сотрудники полиции Лондона задержали мужчину, который, как предполагается, имел при себе электрошокер, находясь на территории Букингемского дворца.
У входа в Букингемский дворец задержали мужчину с электрошокером
  • © Vickie Flores
  • globallookpress.com

Об этом сообщает полиция Лондона в своём Twitter.

Отмечается, что инцидент не имеет связи с терроризмом. В настоящее время 38-летний мужчина находится под стражей.

По данным британских СМИ, королева Елизавета II, чьей официальной резиденцией является Букингемский дворец, в настоящее время находится на отдыхе в Шотландии.

В августе стало известно, что женщина в возрасте 64 лет и её 30-летняя дочь получили травмы в результате нападения мужчины с молотком в Лондоне.

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