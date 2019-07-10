В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты

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В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
  • Reuters

«Все полёты в Гатвике приостановлены из-за проблем с системами управления воздушным движением. Мы приносим извинения всем пассажирам. Если вы должны вылететь этим вечером, советуем проверить статус рейса в вашей авиакомпании, прежде чем вы отправитесь в аэропорт», — говорится в сообщении аэропорта.

В апреле сообщалось, что часть рейсов, которые должны были приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик, были перенаправлены в Станстед из-за сообщений о появившемся беспилотнике.

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