В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.

«Все полёты в Гатвике приостановлены из-за проблем с системами управления воздушным движением. Мы приносим извинения всем пассажирам. Если вы должны вылететь этим вечером, советуем проверить статус рейса в вашей авиакомпании, прежде чем вы отправитесь в аэропорт», — говорится в сообщении аэропорта.

UPDATE Weds 19.00: All flights at Gatwick remain suspended due to Air Traffic Control systems issues. We apologise to any passengers impacted. If you are due to fly this evening, we advise you to check the status of your flight with your airline before travelling to the airport. — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 10 июля 2019 г.

В апреле сообщалось, что часть рейсов, которые должны были приземлиться в лондонском аэропорту Гатвик, были перенаправлены в Станстед из-за сообщений о появившемся беспилотнике.