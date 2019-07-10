В Совфеде прокомментировали заявление Путина о не выполненных Обамой обещаниях по Украине

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Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о договорённостях с экс-президентом США Бараком Обамой, касавшихся Украины, которые так и не были выполнены американской стороной.
В Совфеде прокомментировали заявление Путина о не выполненных Обамой обещаниях по Украине
  • Reuters

По мнению Морозова, нет никакого другого сценария, кроме сближения России и Украины.

«Для нас важно, чтобы это была дружественная для нас страна, чтобы там не шла гражданская война, чтобы там с нами нормально разговаривали. Это братский народ, который говорит с нами на одном языке в прямом смысле этого слова», — заявил сенатор.

Говоря о переговорах с Обамой, Путин не уточнил, о чём конкретно шла речь во время упомянутого диалога.

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