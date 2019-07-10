В Китае из-за проливных дождей погибли три человека

В китайской провинции Хунань в результате вызванного дождями наводнения погибли три человека, ещё трое пропали без вести.

Об этом сообщает People's Daily China со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что в настоящий момент в пострадавшем от наводнения районе проводится спасательная операция.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в Индии из-за сезонных дождей.