В Китае из-за проливных дождей погибли три человека
В китайской провинции Хунань в результате вызванного дождями наводнения погибли три человека, ещё трое пропали без вести.
- Reuters
Об этом сообщает People's Daily China со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что в настоящий момент в пострадавшем от наводнения районе проводится спасательная операция.
Ранее стало известно, что шесть человек погибли в Индии из-за сезонных дождей.
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