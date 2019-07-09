В США умер участник двух президентских гонок

Американский миллиардер и участник двух президентских гонок Росс Перо умер в возрасте 89 лет.

«В бизнесе и в обычной жизни Росс был человеком дела и чести. Настоящий американский патриот и человек редких взглядов на жизнь, принципиальности и глубокого сострадания», — приводит CNBC слова представителя семьи миллиардера.

Перо был известен участием в президентских выборах в 1992 и 1996 годах. В 1992 году он получил около 20% голосов избирателей, что было очень высоким результатом для независимого кандидата.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах во время крушения вертолёта погиб американский миллиардер Кристофер Клайн.