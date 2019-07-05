При крушении вертолёта на Багамах погибли семь американцев

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Возле острова Гранд Кей на Багамских островах разбился вертолёт, на борту которого находились семь граждан США, все они погибли.
При крушении вертолёта на Багамах погибли семь американцев
  • Reuters

Как сообщает USA Today со ссылкой на багамскую полицию, вертолёт направлялся в Форт Лодердейл, штат Флорида.

Отмечается, что вертолёт пропал вскоре после взлёта с острова, а затем в море были найдены его обломки.

По информации полиции, на борту находились четверо женщин и трое мужчин.

По данным СМИ, среди погибших — Кристофер Клайн, миллиардер из штата Западная Вирджиния, который сделал состояние на добыче полезных ископаемых.

3 июня в США три человека погибли при падении вертолёта в штате Арканзас.

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