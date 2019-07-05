При крушении вертолёта на Багамах погибли семь американцев
- Reuters
Как сообщает USA Today со ссылкой на багамскую полицию, вертолёт направлялся в Форт Лодердейл, штат Флорида.
Отмечается, что вертолёт пропал вскоре после взлёта с острова, а затем в море были найдены его обломки.
По информации полиции, на борту находились четверо женщин и трое мужчин.
По данным СМИ, среди погибших — Кристофер Клайн, миллиардер из штата Западная Вирджиния, который сделал состояние на добыче полезных ископаемых.
3 июня в США три человека погибли при падении вертолёта в штате Арканзас.