При крушении вертолёта на Багамах погибли семь американцев

Возле острова Гранд Кей на Багамских островах разбился вертолёт, на борту которого находились семь граждан США, все они погибли.

Как сообщает USA Today со ссылкой на багамскую полицию, вертолёт направлялся в Форт Лодердейл, штат Флорида.

Отмечается, что вертолёт пропал вскоре после взлёта с острова, а затем в море были найдены его обломки.

По информации полиции, на борту находились четверо женщин и трое мужчин.

По данным СМИ, среди погибших — Кристофер Клайн, миллиардер из штата Западная Вирджиния, который сделал состояние на добыче полезных ископаемых.

3 июня в США три человека погибли при падении вертолёта в штате Арканзас.