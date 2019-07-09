Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter

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Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.
Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter
  • Reuters

Об этом сообщает The Washington Post.

«Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу... исключать участников онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно», — говорится в тексте постановления.

В 2017 году представители Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете подали иск против Дональда Трампа и высокопоставленных сотрудников администрации американского лидера в связи с блокировкой ряда пользователей Twitter.

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