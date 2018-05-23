Суд предписал Трампу отменить блокировку несогласных с ним пользователей Twitter

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Федеральный суд Нью-Йорка запретил американскому президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, поскольку это нарушает Первую поправку к Конституции США.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что президент не может блокировать в микроблоге пользователей, которые его критикуют, так как аккаунт Трампа является публичным форумом, который не может исключать людей из-за их политических взглядов.

В соответствии с решением Трамп должен снять ранее наложенную на некоторых читателей блокировку.

В июле 2017 года сообщалось, что представители Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете подали в суд иск в отношении президента США Дональда Трампа и высокопоставленных сотрудников Белого дома за блокировку пользователей Twitter.

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