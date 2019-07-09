В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»

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Учёные из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей в 1989 году советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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Об этом сообщает TV2 со ссылкой на руководителя экспедиции Хильду Элизу Хелдаль.

Отмечается, что специалисты взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости от реактора. 

По словам Хелдаль, данные о превышении уровня радиации в 100 тыс. раз — предварительные.

«Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернёмся домой», — уточнила она.

Хелдаль отметила, что утечка не предоставляет угрозы для рыболовства.

Москва и Осло регулярно проводят исследования уровня радиации в районе затопления АПЛ «Комсомолец».

Подводная лодка затонула в результате пожара в Норвежском море 7 апреля 1989 года. Погибли 42 человека.

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