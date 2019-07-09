В Норвегии нашли утечку радиации на затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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Об этом сообщает TV2 со ссылкой на руководителя экспедиции Хильду Элизу Хелдаль.
Отмечается, что специалисты взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости от реактора.
По словам Хелдаль, данные о превышении уровня радиации в 100 тыс. раз — предварительные.
«Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернёмся домой», — уточнила она.
Хелдаль отметила, что утечка не предоставляет угрозы для рыболовства.
Москва и Осло регулярно проводят исследования уровня радиации в районе затопления АПЛ «Комсомолец».
Подводная лодка затонула в результате пожара в Норвежском море 7 апреля 1989 года. Погибли 42 человека.