Эксперт прокомментировал сообщения об экологической ситуации на пляжах Туниса

Главный редактор портала Turizm.ru Алексей Песков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщения газеты The Guardian об экологической ситуации на пляжах Туниса.

«В случае с Тунисом нужно понимать: точечное загрязнение Средиземного моря там далеко не секрет. Другое дело, что море большое, в нём довольно серьёзные розы ветров и течения, так что максимальная концентрация яда сосредотачивается непосредственно возле места выброса отходов в прибрежные воды», — заявил Песков.

Он пояснил, что по мере отдаления от этой точки концентрация вредных для людей веществ будет снижаться.

Кроме того, как отметил эксперт, полные данные позволят принять решение, почему не стоит ехать в страну с повышенными рисками.

Ранее глава Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в беседе с Nation News прокомментировал список самых безопасных для путешествий регионов России.