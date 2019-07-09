Эксперт прокомментировал информацию о риске дефолта в США

Портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

«Растущий долг для США является проблемой, которая пока не критична. Суверенные рейтинги и экспертные оценки показывают, что Америка остаётся кредитоспособной и может обслуживать свои долги», — заявил он.

По его словам, если не произойдёт серьёзных кризисов, то Вашингтон просто поднимет «планку» заимствований ещё на несколько порядков и, как прежде, на несколько лет забудет о проблеме, пока объём долгов снова не доберётся до предельного уровня.

Со своей стороны, политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Nation News выразил мнение, что риска дефолта нет.

«Что же касается дефолта, то его никто не допустит, поскольку все заинтересованы в том, чтобы американская экономика функционировала», — сказал он.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики.