Эксперт оценил сообщения о риске дефолта в США

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с НСН оценил доклад американского Центра двухпартийной политики о вероятности возникновения дефолта в США в сентябре.

«Проблема дефолта связана с тем, что правительство не сможет обслуживать долг, потому что мало поступлений в бюджет. Но эта проблема не вчера возникла, американское правительство даже в самых сложных ситуациях никогда не отказывалось от обслуживания своего госдолга», — заявил он.

Как отметил Гарбузов, Вашингтон исправно выполнял свои обязательства, поэтому вряд ли в сентябре всё прервётся.

Со своей стороны, эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН заявил, что подобные случаи являются не только поводом для обострения внутриполитической борьбы, но и признаком глобальных проблем.

Эксперт пояснил, что для мировой экономики опасны санкционные войны со стороны Вашингтона.

«Проблемы с американским госдолгом могут стать если не сейчас, то в не самом отдалённом будущем плохой новостью для остального мира», — прогнозирует Простаков.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал RT доклад американского Центра двухпартийной политики.